Участница СВО из Голышмановского округа: моя семья меня всегда поддерживает

| Фото: скриншот видео "Голышмановский вестник" | Фото: скриншот видео "Голышмановский вестник"

Моя семья меня всегда поддерживает, рассказала участница специальной военной операции из Голышмановского округа. Медсестра военного госпиталя под позывным "Зена" проходит службу по контракту. Награждена медалью "За боевые отличия", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Они меня всегда поддерживают морально. Улыбаются, нет слез. Мама новости старается рассказать, вспоминает прошлое. Мне это все помогает на СВО. Сын каждое утро пишет "Доброе утро, мамочка!", - рассказала женщина.

Она медсестра-анестезист госпиталя постоянной дислокации, участвует в хирургических операциях, готовит к ним раненых. Порой, медики работают без отдыха по трое суток.

В начале февраля "Зена" приезжала домой в отпуск, интервью с ней записали журналисты издательского центра "Голышмановский вестник".