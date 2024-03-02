Специалисты Тюменской области предупреждают о запрете на выращивание ипомеи

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области предупреждают о запрете на выращивание ипомеи трехцветной.

Это декоративная лиана с цветущими летом трубчатыми цветками фиолетового, розового, синего или белого цвета. Довольно неприхотлива в уходе, и многие дачники ее выращивают.

Ипомея – (лат. Ipomoea) – род цветковых растений, является наиболее многочисленным родом, входящим в семейство Вьюнковые. Этот род насчитывает больше 500 видов.

Согласно постановления правительства РФ (№135 от 7 февраля 2024 года) ипомею трехцветную запрещено сеять, выращивать, приобретать, хранить, незаконно сбывать и пересылать. Причиной запрета растения послужило наличие в нем токсина эргин, способного вызвать галлюцинации.



