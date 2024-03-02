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Тюменские автоинспекторы поздравят автоледи

Общество, 13:47 02 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в преддверии Международного женского дня проведут акции для автомобилисток.

В городах и районах региона пройдут праздничные акции "Цветы для автоледи". Автоинспекторы вместе с юными инспекторами движения, курсантами автошкол, активной общественностью поздравят женщин-водителей с наступающим праздником, вручат им цветы и пожелают безопасных дорог.

У школ и детских садов региона пройдут мероприятия для автомам, которые ежедневно перевозят тысячи детей в образовательные организации. Автомобилисткам расскажут, как не стать участницей ДТП, как правильно выбрать для ребенка детское автокресло или автолюльку, сообщает ГИБДД Тюменской области.

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