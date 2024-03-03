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На музыкальный вечер "Живите сердцем" приглашает тюменцев музей Колокольниковых

Общество, 08:38 03 марта 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Музыкальный вечер "Живите сердцем" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 7 марта в 18 часов.

В программе — выступление студентов колледжа искусств ТГИК и учеников студии профессионального вокала Натальи Мазовой.

На вечере прозвучат золотые хиты отечественных и зарубежных композиторов, объединенные темой дружбы, мира и любви.

Запись по телефону: +7 (3452) 46-49-63.

Возрастное ограничение: 0+.

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