На музыкальный вечер "Живите сердцем" приглашает тюменцев музей Колокольниковых
Общество, 08:38 03 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Музыкальный вечер "Живите сердцем" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 7 марта в 18 часов.
В программе — выступление студентов колледжа искусств ТГИК и учеников студии профессионального вокала Натальи Мазовой.
На вечере прозвучат золотые хиты отечественных и зарубежных композиторов, объединенные темой дружбы, мира и любви.
Запись по телефону: +7 (3452) 46-49-63.
Возрастное ограничение: 0+.