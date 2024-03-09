В Тюменской области стало меньше ДТП, связанных со встречным движением

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

396 ДТП с гибелью 28 человек и 55 раненными произошло в Тюменской области за два месяца 2024 г. Число погибших снизилось почти на 20 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональная ГАИ.

Стало меньше аварий, связанных с выездом на встречную полосу, в первую очередь на федеральных автодорогах. Этого удалось достичь благодаря не только реконструкции автодорог, но и контролю за соблюдением водителями ПДД.

На федеральных автодорогах Тюмень - Ханты-Мансийск, Тюмень - Омск и Курган - Тюмень выявлены аварийные участки. В конце 2023 года на них был запрещен маневр обгона, установлены дорожные знаки, а также информационные таблички, предупреждающие о работе беспилотников, отмечают госинспекторы.

С марта беспилотный летательный аппарат начал работу на этих участках. Планируется, что в этом году беспилотников, работающих на трассах, станет больше.