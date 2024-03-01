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Муфтий Тюменской области Садыков рассказал, в чем суть Рамадана

Общество, 18:00 11 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Суть правил священного для мусульман месяца Рамадан заключается в том, чтобы подчинить себе свое эго, свое я. В это время люди "тренируют" себя, чтобы продолжить делать добрые дела. Так объяснил муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков.

“Сегодня, конечно, особенный день для всех мусульман планеты. У нас начинается первый день месяца Рамадан. Это священный месяц, когда мусульмане держат великий пост. От рассвета до заката солнца нельзя пить, есть, надо отказаться от тех естественных желаний, которые возникают в отношении своих супругов”, – сказал муфтий Тюменской области.

Он добавил, что в этот период запрещено грешить, злословить, даже завидовать, смотреть на кого-то недружелюбно.

“Первые десять дней месяца – это милость Всевышнего. Затем следуют “награды”. Последние десять дней – освобождение от огня ада. Если человек делает добрые дела в это время, то мы называем их богоугодными. Сюда относятся проявление уважения к родителям, соседям, любви к ближнему, оказание помощи нуждающимся. Эти дела возносят над повседневностью. Именно в этом месяце сосредоточено все”, – сказал муфтий Садыков.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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