Соискателей старше 61 года стали в два раза чаще приглашать на работу в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соискателей старше 61 года стали в два раза чаще приглашать на работу в Тюменской области. Больше всего им предлагают вакансий домашнего и обслуживающего персонала, рабочих специальностей. А также в транспорте, логистике и перевозках. Ожидаемая зарплата для мужчин составляет 60 тыс. рублей, у женщин – 35 тыс. рублей, сообщает HeadHunter на Урале.

На втором месте по динамике приглашений соискатели от 51 до 60 лет. Их готовы принять в качестве рабочего персонала, на продажи и обслуживание клиентов и в сферу транспорта. Уровень предлагаемого дохода у женщин - от 40 тыс. рублей, мужчин – 70 тыс. рублей.

А заметнее всего выросло число резюме у соискателей от 61 года и старше: в 2023 году в Тюменской области они опубликовали более 300 резюме. Это на 33 % превышает показатель года ранее.

Вместе с тем, эксперты отмечают увеличение количества резюме и среди несовершеннолетних - от 14 до 18 лет. В прошлом году они разместили более 1,8 тыс. резюме. Наибольшая доля молодежи сосредоточена в профобластях туризма, гостиниц, ресторанов – 10 %, в розничной торговле – 9 %, домашнем и обслуживающем персонале – 7 %.

"В нынешней непростой демографической ситуации в стране многие работодатели фокусируются исключительно на привлечении молодых специалистов. При этом наши исследования показывают, чем моложе кандидат, тем чаще он склонен менять работу. Для сравнения: молодые люди в возрасте 25–34 лет в среднем задерживаются на одном рабочем месте 1,2 года. Соискатели 45–54 лет — 2,3 года. Конечно, с молодежью нужно продолжать работать. Однако стоит расширять источники подбора, применять диверсификационный возрастной подход к работникам. И мы уже начинаем замечать, как эйджизм шаг за шагом начинает уходить из практики компаний"", — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.