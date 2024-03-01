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Персональная выставка художника Владимира Патрушева открылась в Тюмени

Общество, 15:52 14 марта 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Персональную выставку тюменского художника Владимира Патрушева "Бесконечность" открыли в мультицентре "Конторе пароходства". На ней — 50 работ в карандашной технике, а также несколько картин, нарисованных акрилом.

По словам автора выставки, ее название отсылает к "Полям бесконечности" Яёи Кусамы, а формы и цвета — к работам классических художников Сони и Робера Делоне. Ядро проекта составляют картины на акварельной бумаге, написанные цветными художественными карандашами.

"Я с детства чувствовал необходимость в творческой реализации, но все было покрыто серым туманом реальности. Служба в полиции катализировала творческие процессы. Жизнь все яснее требовала создания чего-то большого и яркого, как солнце, рождения гигантского проекта длиною в жизнь. Так возникла "Бесконечность", в рамках которой я начал создавать карандашные и акриловые картины. Плотная заливка цветом всей поверхности листа является основной особенностью работ. Прорисованность относительно мелких деталей в общей картине проекта играет свою роль. Каждая работа обладает своим сюжетом, самостоятельна и способна привлечь внимание, но при этом все картины существуют в одной большой вселенной и могут восприниматься как единое целое", — поделился Владимир Патрушев.

Художник начал свой творческий путь в 2018 году. С тех пор дважды участвовал в групповых выставках с Союзом художников и Союзом дизайнеров России, а также во всех маркетах современного искусства "Артчоус", который проходит в Тюмени с 2020 года. Создает глубоко личные абстрактные картины цветными карандашами, а также иногда рисует мультяшных персонажей из мира кино, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Выставка "Бесконечность" работает с 11 до 21 часа и продлится до 20 марта включительно. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# картины , Контора пароходства

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