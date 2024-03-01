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Максим Бойко: молодежь активно голосует на выборах президента

Общество, 21:45 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые люди активно голосуют за кандидатов на выборах президента Российской Федерации. Это отмечает руководитель опорного центра по добровольчеству ЧС Тюменской области Максим Бойко.

“Важно голосовать на выборах, потому что это проявление нашей гражданской позиции. От нас зависит, как дальше будет развиваться наше государство”, – сказал он.

Большинство сверстников Максима Бойко принимают участие в голосовании. С некоторыми он даже пересекался на избирательном участке.

“Молодежь приходит и активно голосует. Действительно, в этом и проявляется гражданская активность. Люди в выходные дни идут на участки и делают для государства то, что могут”, – заключил он.

Напомним, избирательные участки откроются в Тюмени 17 марта в 8 часов. Проголосовать за кандидата можно до 20 часов.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# выборы президента РФ , голосование

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