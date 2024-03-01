  • 25 марта 202425.03.2024понедельник
  • USD92,6118
    EUR100,2170
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Пострадаших от теракта в "Крокус Сити Холле" бесплатно примут ребцентры сети РЖД-Медицина

Общество, 10:48 25 марта 2024

ИА "Тюменская линия" Санаторий РЖД "Жемчужина Зауралья", архив | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадаших от теракта в "Крокус Сити Холле" бесплатно примут реабилитационные центры сети РЖД-Медицина.

Как сообщает пресс-служба РЖД, медицинские центры компании готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в "Крокусе" в свои реабилитационные центры для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок необходимо обратиться по телефону 8-800-234-34-34.

Кроме того, компания РЖД объвили о том, что бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в Москву и из Москвы.

Для оформления проезда нужно обратиться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:54 25.03.2024Более 70 художников и культурных институций со всей России участвуют в онлайн-аукционе тюменского проекта "Золото + Болото"
11:32 25.03.20241 тыс. 103 тюменцам помогли врачи скорой в выходные
11:10 25.03.2024Предприятия-участники фестиваля "Гуляй, Масленица!" в Тюмени отмечают письмами признательности
10:59 25.03.2024Готовность нового корпуса ТюмГУ к сдаче в эксплуатацию составляет более 70 %