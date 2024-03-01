Пострадаших от теракта в "Крокус Сити Холле" бесплатно примут ребцентры сети РЖД-Медицина

Санаторий РЖД "Жемчужина Зауралья", архив | Фото: ИА "Тюменская линия" Санаторий РЖД "Жемчужина Зауралья", архив | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадаших от теракта в "Крокус Сити Холле" бесплатно примут реабилитационные центры сети РЖД-Медицина.

Как сообщает пресс-служба РЖД, медицинские центры компании готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в "Крокусе" в свои реабилитационные центры для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок необходимо обратиться по телефону 8-800-234-34-34.

Кроме того, компания РЖД объвили о том, что бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте в Москву и из Москвы.

Для оформления проезда нужно обратиться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.