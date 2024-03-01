27 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов начнется круглый стол "Опыт Тюменской области по оказанию социальной и медицинской помощи бездомным".

В Тюменской области продолжает работу горячая линия, посвященная вопросам здорового образа жизни. Она организована региональным управлением Роспотребнадзора. По 29 марта жителей региона проконсультируют специалисты ведомства.

В Армизонском районе продолжается реализация проекта "Здоровое село". Выездная бригада тюменских врачей проведет прием в с. Калмакское.

Интересное в этот день:

День войск национальной гвардии Российской Федерации. Установлен указом Президента РФ от 16 января 2017 года. Ранее 27 марта отмечался как День внутренних войск МВД РФ.

Всемирный день театра. Учреждён в 1961 году на IX конгрессе Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО, который проходил в Вене.

В 1991 году Совет министров РСФСР принял постановление об учреждении Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

В 1968 году в авиакатастрофе погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

В 1330 году в Костроме был заложен Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь.

В 1990 году в Лондоне, на Бейкер-стрит 221b, был открыт музей Шерлока Холмса.