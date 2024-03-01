53 человека пострадали в ДТП на пешеходных переходах в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

50 ДТП произошло на пешеходных переходах в Тюменской области в 2024 году. В них погиб один человек, 53 были ранены, сообщает региональная Госавтоинспекция. Большинство аварий произошло в Тюмени.

Автоинспекторы взяли пешеходные переходы под особый контроль. На нерегулируемых, а также на тех, где уже случались наезды на людей, пройдут профилактические рейды.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами проводят профилактические акции. Пешеходам объясняют, что перед началом перехода нужно обязательно убедиться, что все водители их пропускают, только после этого идти через дорогу.

Водителей, которые не пропускают людей на переходах, привлекают к административной ответственности. Штраф за это нарушение составляет от 1 тыс. 500 до 2 тыс. 500 рублей.