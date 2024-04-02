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Тюменская область - в лидерах по среднему значению индекса качества городской среды

Общество, 21:10 01 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла четвертое место в России по среднему значению индекса качества городской среды.

"Как и в прошлом году, мы идем сразу после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Рейтинг сегодня опубликовали Минстрой и ДОМ.РФ," - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Индекс качества городской среды рассчитывается по 36 параметрам. Учитываются показатели благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, доступной среды для маломобильных граждан.

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