Тюменская область - в лидерах по среднему значению индекса качества городской среды
Общество, 21:10 01 апреля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменская область заняла четвертое место в России по среднему значению индекса качества городской среды.
"Как и в прошлом году, мы идем сразу после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Рейтинг сегодня опубликовали Минстрой и ДОМ.РФ," - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Индекс качества городской среды рассчитывается по 36 параметрам. Учитываются показатели благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, доступной среды для маломобильных граждан.