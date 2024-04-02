3 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени начнется XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

В Тюмени в 9 часов на базе спортивной школы "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) продолжится первенство города по художественной гимнастике.

В Тюмени в 19 часов стартует второй матч серии 1/2 кубка Петрова между тюменским ХК "Рубин" и альметьевским "Нефтяником".

В д. Черная речка Тюменского района в 13 часов в природном парке "Юрибей" начнется лекция "Разговор о птицах" в рамках проекта "Книга и музыка".

Интересное в этот день:

1502 — началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

1789 — корабль "Баунти" под командованием капитана Уильяма Блая покинул Таити и взял курс на восток, к Америке.

1829 — Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зёрна.

1836 — принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги — Царскосельской железной дороги.

1885 — немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель — в половину лошадиной силы.

1922 — избрание Иосифа Сталина генеральным секретарём ЦК РКП(б).

1933 — советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки.

1933 — самолёт впервые перелетел через Эверест.

1966 — советская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.

1984 — запущен Союз Т-11, на борту которого кроме двух советских находился первый индийский космонавт.

1995 — Федеральная служба контрразведки Российской Федерации переименована в Федеральную службу безопасности.