4 апреля- события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) продолжится работа XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка. 18+

В Тюмени в 10 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется торжественное открытие проектно-образовательного интенсива Флагманской школы управленческих команд Тюменской области "Человекоцентричность в дополнительном образовании". 18+

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. 18+

В Тюмени в 11 часов в Штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36/3) начнется ярмарка вакансий рабочих мест. 18+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию. 18+

В Тобольске в 9 часов на стадионе "Тобол" начнется турнир по лыжным гонкам в рамках спартакиады органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий города. 12+

В Увате на трассах биатлонного центра имени А.И Тихонова продолжится заключительный этап Альфа-Банк чемпионата России по биатлону. 6+

Интересное в этот день:

1719 — В России началось строительство Ладожского канала.

1753 — указом императрицы Елизаветы Петровны в Российской империи отменяется смертная казнь.

1785 — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1790 — Франция и Алжир подписывают 100-летний мирный договор.

1896 — после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.

1919 — в Италии открыта пассажирская авиалиния Рим — Неаполь на дирижаблях.

1983 — состоялся первый полёт американского космического челнока "Челленджер".