Тюменцам предлагают выиграть 1 млн рублей на реализацию соцпроектов
Общество, 14:38 06 апреля 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменцам в возрасте от 14 до 35 лет предлагают принять участие в конкурсе "Росмолодежь. Гранты 1 сезон". Он проходит по 18 номинациям. Победители получат 1 млн рублей.
"Молодежь Тюменской области вовлечена в проектную деятельность — готова продвигать свои идеи для региона. В прошлом году молодые люди получили более 26 миллионов рублей. Мы вместе нацелены на то, чтобы в Тюменской области было реализовано как можно больше полезных инициатив", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.
Зарегистрироваться на участие можно до 30 апреля, пишет "КП-Тюмень".