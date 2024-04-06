Тюменцам предлагают выиграть 1 млн рублей на реализацию соцпроектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам в возрасте от 14 до 35 лет предлагают принять участие в конкурсе "Росмолодежь. Гранты 1 сезон". Он проходит по 18 номинациям. Победители получат 1 млн рублей.

"Молодежь Тюменской области вовлечена в проектную деятельность — готова продвигать свои идеи для региона. В прошлом году молодые люди получили более 26 миллионов рублей. Мы вместе нацелены на то, чтобы в Тюменской области было реализовано как можно больше полезных инициатив", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Зарегистрироваться на участие можно до 30 апреля, пишет "КП-Тюмень".