Как правильно обрезать плодовые деревья, поделился тюменский агроном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекомендации по обрезке плодовых деревьев весной дал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев. Одно из важных правил — ориентироваться на погоду.

При низких минусовых температурах есть риск того, что деревья не перенесут заморозков. Небезопасна и обрезка после начала сокодвижения: дерево будет "плакать" и долго заживлять раны. Поздняя обрезка косточковых деревьев грозит камедетечением — деревья сильно слабеют и могут поражаться различными опасными инфекциями.

Перед обрезкой нужно проверить инвентарь. Все инструменты должны быть продезинфицированы и заточены. Ветки, которые удаляются полностью, у большинства культур обрезаются "на кольцо", то есть без оставления пеньков. Сначала такие ветки надрезаются снизу, а затем аккуратно сверху, такой порядок позволит минимально травмировать кору. Места срезов нужно обработать специальными средствами, пишет tmn.aif.ru.



