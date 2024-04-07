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Как правильно обрезать плодовые деревья, поделился тюменский агроном

Общество, 12:32 07 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекомендации по обрезке плодовых деревьев весной дал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев. Одно из важных правил — ориентироваться на погоду.

При низких минусовых температурах есть риск того, что деревья не перенесут заморозков. Небезопасна и обрезка после начала сокодвижения: дерево будет "плакать" и долго заживлять раны. Поздняя обрезка косточковых деревьев грозит камедетечением — деревья сильно слабеют и могут поражаться различными опасными инфекциями.

Перед обрезкой нужно проверить инвентарь. Все инструменты должны быть продезинфицированы и заточены. Ветки, которые удаляются полностью, у большинства культур обрезаются "на кольцо", то есть без оставления пеньков. Сначала такие ветки надрезаются снизу, а затем аккуратно сверху, такой порядок позволит минимально травмировать кору. Места срезов нужно обработать специальными средствами, пишет tmn.aif.ru.

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