Молодежи Тюменской области расскажут, что съесть, чтобы поумнеть

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серия интерактивных обучающих мероприятий для молодежи Тюменской области "Стройный класс!" и "Стройная Сибирь!" пройдет 11 и 12 апреля. Эндокринологи, диетологи, психологи, студенты и ординаторы Тюменского медицинского университета встретятся со школьниками и студентами Тюмени, Тобольска и пос. Боровский.

Эксперты помогут молодежи разобраться в основах правильной культуры питания, определиться в выборе профессии – медицинской специальности.

В программе (для школьников и учащихся колледжей): интерактивная игра "Сказки о живой и мёртвой еде", дискуссионный клуб "Мы есть то, что мы едим", мастер-класс "Секреты сибирской кухни", активность "Здоровье в тарелке", занятие ЛФК "Стройная надежда" профориентационное занятие для школьников старших классов.

На интерактивной площадке в Тюменском медицинском университете состоится дискуссия "Еда в большом городе" с участием студентов и ординаторов вуза, а также обучающихся профильных учебных заведений Тюменской области.

Темы для обсуждения: что съесть, чтобы поумнеть; диетические секреты здоровья сибиряков; питание как фактор спортивных успехов; ксенобиотики в нашем питании и насколько они опасны.

Врачи, преподаватели и студенты организуют диалоговую площадку "Во имя здоровья будущих поколений", на которой поделятся предложениями по улучшению демографии в стране, сообщает Тюменский медуниверситет.