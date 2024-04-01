Саперы ТВВИКУ разработали схему взрывов на реке Ишим

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Саперы ТВВИКУ проводят серию направленных взрывов на реке Ишим. Для этого они разработали и утвердили схему на карте, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Перед нами стоит задача – уничтожить ледяные заторы. Все будет выполнено точно. Личный состав подготовлен, мы провели теоретические отработки, составили схемы на карте. Цель будет достигнута, когда мы убедимся в том, что лед движется по течению и нет заторов. Отследить это мы сможем с помощью дронов: облетим местность, все осмотрим", - пояснил преподаватель Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А. И. Прошлякова, майор Илья Ларин.

Серию направленных взрывов саперы ТВВИКУ начали с раннего утра 15 апреля. Территория оцеплена полицией. Решение об уничтожении ледяных заторов принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет губернатор Тюменской области Александр Моор.