Фотогалерея: Гала-концерт XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" прошел в ДК "Нефтяник". Лучшие студенты получили возможность войти в состав делегации Тюменской области на "Российскую студенческую весну".

Гран-при в категории А завоевала стиль-студия "Кружева" с коллекцией "Демоны Врубеля", в категории Б — студия "Юный дизайнер" с коллекцией "Дети окраин". В направлении "Театральное" и "Танцевальное" награду в категории Б получила театральная студия "Привыкай" с номером "Пусть приснится Рай…", в категории А — студия хореографии ИГиН с номером "Род".

В "Хакатоне" обладателем награды в категории Б стала PentaPulse.