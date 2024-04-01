  • 15 апреля 202415.04.2024понедельник
  • USD93,4419
    EUR99,7264
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Фотогалерея: Гала-концерт XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна"

Общество, 21:57 15 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна" прошел в ДК "Нефтяник". Лучшие студенты получили возможность войти в состав делегации Тюменской области на "Российскую студенческую весну".

Гран-при в категории А завоевала стиль-студия "Кружева" с коллекцией "Демоны Врубеля", в категории Б — студия "Юный дизайнер" с коллекцией "Дети окраин". В направлении "Театральное" и "Танцевальное" награду в категории Б получила театральная студия "Привыкай" с номером "Пусть приснится Рай…", в категории А — студия хореографии ИГиН с номером "Род".

В "Хакатоне" обладателем награды в категории Б стала PentaPulse.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# студвесна

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:35 15.04.2024Заблаговременно вывезти имущество при подготовке к паводку напоминают жителям Тюменской области
21:57 15.04.2024Фотогалерея: Гала-концерт XXIX Областного фестиваля "Студенческая весна"
21:17 15.04.2024В Тюмени подвели итоги областного фестиваля Студвесна
21:11 15.04.2024Более трех десятков волонтеров помогают готовиться к паводку в селе Новолыбаево