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В Тюмени объявили сбор гуманитарной помощи для обустройства жителей в ПВР

Общество, 14:15 16 апреля 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сбор гуманитарной помощи для обустройства жителей в ПВР начался в Тюмени. Волонтерам регионального Штаба помощи "МыВместе", участвующим в ликвидации паводка, требуется имущество и инвентарь, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В частности, нужны: раскладушки, постельное белье, подушки, матрасы, одеяла, пледы, полотенца, гигиенические наборы для взрослых и детей. Полный перечень необходимого представлен по ссылке.

Передать гуманитарную помощь в Тюмени можно ежедневно с 9 до 19 часов по адресам: ул. Челюскинцев, 46 (ДТиС "Пионер"), ул. Геологоразведчиков, 14 а (РСРЦН "Семья"), ул. Дзержинского, 30 ("В доме Буркова"), ул. Мельничная, 1 (КДТ Кижеватова), ул. Белинского, 12/7 (ДЮЦ "Фортуна").

Справки по телефонам: 89199526414, координатор регионального Штаба "МыВместе" Анастасия Баканова; 8 (3452) 29-03-01, региональный штаб "МыВместе".

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# волонтеры , гуманитарная помощь

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