Александр Моор выступил с обращением по срочной эвакуации жителей ряда районов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Срочную эвакуацию населения начали в Казанском и Ишимском районах и в Ишиме. По сообщениям Росгидромета, уровень воды здесь ожидается выше предполагаемого, увеличится и количество подтопляемых населенных пунктов.

Об этом в своем обращении к жителям трех муниципалитетов сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он напомнил, что в начале апреля был дан прогноз по уровню воды в реке Ишим в период паводка. Гидрологи пообещали превышение исторического максимума. В регионе сразу начали подготовку, увеличили насыпи, заготовили мешки с песком, проверили готовность пунктов временного размещения населения.

"Воды обещают очень много, растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода, оповестили каждого. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место, к родственникам или в ПВР. В пунктах временного размещения мы обеспечим вас всем необходимым. Следите за сообщениями глав районов, четко выполняйте инструкции", - сказал глава региона.

По всем вопросам граждане могут обратиться на горячую линию 122, которая начала работать в круглосуточном режиме с 16 апреля.

Видео: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Юлия Божок