Тюменская школьница стала призером Европейской математической олимпиады для девушек в Грузии

| Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ | Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Тюменская ученица Физико-математической школы Елизавета Винокурова заняла второе место на Европейской математической олимпиаде для девушек в Грузии. Конкурсные испытания проходили дистанционно в гимназии им. Е. М. Примакова в Московской области.

Всего в конкурсе от России участвовало четверо учениц. Золотую медаль вручили Наталии Ленской из Москвы. Серебряная также у московской школьницы Елизаветы Жуковой, а бронзовая – у Яны Магизовой из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Отметим, что олимпиада проводится ежегодно с 2012 года для раскрытия математических способностей девочек. Россия принимает участие в ней с 2016 года.