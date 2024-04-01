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Тюменская школьница стала призером Европейской математической олимпиады для девушек в Грузии

Общество, 15:38 17 апреля 2024

пресс-служба Минпросвещения РФ | Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Тюменская ученица Физико-математической школы Елизавета Винокурова заняла второе место на Европейской математической олимпиаде для девушек в Грузии. Конкурсные испытания проходили дистанционно в гимназии им. Е. М. Примакова в Московской области.

Всего в конкурсе от России участвовало четверо учениц. Золотую медаль вручили Наталии Ленской из Москвы. Серебряная также у московской школьницы Елизаветы Жуковой, а бронзовая – у Яны Магизовой из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Отметим, что олимпиада проводится ежегодно с 2012 года для раскрытия математических способностей девочек. Россия принимает участие в ней с 2016 года.

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# Грузия , математика , олимпиада , школьники

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