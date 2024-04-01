Команда Тюменской области находит новых инвесторов на выставке "Нефтегаз" в Москве

предоставлено Александром Васильевым предоставлено Александром Васильевым

Делегация инвестиционного блока Тюменской области работает на выставке "Нефтегаз 2024" ЦВК "Экспоцентр" в Москве 17 и 18 апреля. Специалисты Нефтегазового кластера, инвестиционного агентства, фонда финансирования предпринимательства проведут раунд переговоров с компаниями – участниками нефтегазового рынка.

Директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что по итогам общения с представителями ГК "Экохит" достигнуты предварительные договоренности по разработке дорожной карты.

""Экохит" специализируется на производстве оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли. Обсудили возможности сотрудничества в рамках Нефтегазового кластера и выстраивания кооперационных цепочек с действующими и потенциальными участниками ассоциации. Договорились о проработке дорожной карты для дальнейшего взаимодействия", - уточнил Александр.

ООО "Экохит" 14 лет является лидером по производству литиевых батарей для телеметрических систем, используемых в сфере российской нефтегазодобычи. Сотрудники Нефтегазового кластера обладают компетенциями в области продвижения продукции, поиска новых партнеров. Более 140 компаний из 22 регионов страны на сегодня входят в ассоциацию.

Программа выставки "Нефтегаз" насыщена тематическими семинарами, круглыми столами, конференциями, панельными сессиями.

17 апреля тюменцы примут участие в Инновационном саммите. 18 апреля предусмотрена серия докладов на темы восстановления бурового оборудования с применением лазерных технологий, антикоррозийная защита нефте – и газопроводов, обеспечения промышленной безопасности на предприятиях ТЭК и другие.

Анжела Лебедева