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В каталог "Готика в России" включили пять зданий из Тюмени и Тобольска

Общество, 17:47 22 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять зданий из Тюменской области попали в каталог архитектурного проекта "Готика в России". Это склад купца Брюханова и "Грин Хаус" в Тюмени, а также водонапорная башня, ансамбль городской насосной станции и магазин Марейна в Тобольске.

Каталог опубликован на сайте russgothic.ru. На интерактивной карте представлены здания из 64 регионов России.

"Каталог — это результат многолетнего исследования. Оно охватывает совершенно уникальные постройки разных эпох – средневековую готику, различные направления неоготики и примеры современной ретроспективной архитектуры", — отмечает автор проекта "Готика в России" Артем Нойер.

Каталог также включает около 600 чертежей и будет пополняться.

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