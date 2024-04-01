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СИБУР разработал 13 кейсов для тюменских предпринимателей по созданию производств

Экономика, 18:21 23 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 бизнес-кейсов разработала компания СИБУР для малого и среднего предпринимательства Тюменской области. Это проработанные варианты по запуску производства товаров, востребованных на рынке, из сверхвысокомолекулярного полиэтилена-2024.

Со своей стороны компания готова обеспечить не только площадками для хранения сырья, но и обучить производственным процессам, рассказал генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

"Самое важное - они готовы для этого открыть школу полимеров, то есть обучать бизнес, который пойдет в эти направления, настроить поток, способствовать приобретению оборудования для этого завода или цеха. Кроме того, наладить технологию и дать сырье", - пояснил руководитель.

В числе 13 предлагаемых направлений - производство для медицины систем инфузионной терапии, шприцов и прочей востребованной продукции. Выпуск упаковки – выдувной и литьевой полимерной тары, биг-бэгов. В строительстве – это полиэтиленовые трубы, внутридомовые трубы. А также производство продукции для агропромышленного комплекса, оборудования для розничной торговли.

Оксана Корнеенкова

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# переработка , полимеры , предприниматели , промпроизводство , СИБУР

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