Превентивная эвакуация объявлена в населённых пунктах Заводоуковского городского округа

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Превентивная добровольная эвакуация объявлена в с. Новолыбаево, пос. Гилево и д. Пономарева Заводоуковского городского округа в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления. С собой необходимо взять документы, лекарства, предметы первой необходимости, а также принять меры для сохранения имущества.

Пункт временного размещения развернут в детском лагере имени Гагарина. Телефон горячей линии по вопросам паводка — 122 (кнопка 3) работает круглосуточно.