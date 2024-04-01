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Превентивная эвакуация объявлена в населённых пунктах Заводоуковского городского округа

Общество, 11:10 23 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Превентивная добровольная эвакуация объявлена в с. Новолыбаево, пос. Гилево и д. Пономарева Заводоуковского городского округа в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления. С собой необходимо взять документы, лекарства, предметы первой необходимости, а также принять меры для сохранения имущества.

Пункт временного размещения развернут в детском лагере имени Гагарина. Телефон горячей линии по вопросам паводка — 122 (кнопка 3) работает круглосуточно.

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# паводок , эвакуация

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