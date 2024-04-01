870 человек эвакуировано в Абатском районе

Уровень реки Ишим в Абатском районе сегодня 24 апреля превысил критический уровень. 22 населенных пункта могут попасть в зону возможного подтопления.

В районе патрулируют дамбы и продолжают эвакуацию жителей из некоторых населенных пунктов.

Уже эвакуировано порядка 870 человек, желающие размещены в ПВР. С Назаровским сельским поселением организована лодочная переправа.

"Высоту гребня гидротехнических сооружений увеличили с запасом. Осуществляется окарауливание дамб, вода начала подпирать", - рассказал глава района Игорь Васильев.