На трассе Курган – Тюмень столкнулись пассажирский автобус и "Газель"
Происшествия, 15:45 25 апреля 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на 182 км федеральной автодороги Курган – Тюмень 25 апреля.
По информации ГИБДД Тюменской области, здесь столкнулись грузовая "Газель" и автобус "ЛиАЗ", следующий по маршруту Тюмень – Онохино. Предварительно, "Газель" выехала на встречную полосу.
В автобусе находились 26 пассажиров, они не пострадали. Медицинская помощь оказана водителю автобуса.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.