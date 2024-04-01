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На трассе Курган – Тюмень столкнулись пассажирский автобус и "Газель"

Происшествия, 15:45 25 апреля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на 182 км федеральной автодороги Курган – Тюмень 25 апреля.

По информации ГИБДД Тюменской области, здесь столкнулись грузовая "Газель" и автобус "ЛиАЗ", следующий по маршруту Тюмень – Онохино. Предварительно, "Газель" выехала на встречную полосу.

В автобусе находились 26 пассажиров, они не пострадали. Медицинская помощь оказана водителю автобуса.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области

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