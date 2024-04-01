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Пьяная жительница Ялуторовска села за руль Toyota и поехала за добавкой

Происшествия, 11:52 26 апреля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двух пьяных водительниц задержали в Тюменской области ночью 26 апреля, сообщает ГИБДД Тюменской области.

21-летнюю девушку за рулем Toyota остановили в Ялуторовске. Она пояснила, что выпила одна около полутора литров шампанского и поехала за добавкой. Показания алкотестера - 0,81 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Автомобилистка учится в автошколе, но права теперь получит нескоро. До суда она помещена в камеру предварительного заключения. Машина эвакуирована.

29-летняя жительница села Омутинское, управлявшая "Ладой" без прав, надула в алкотестер 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Девушка пила пиво с подругой.

За сутки автоинспекторы задержали на дорогах региона 12 пьяных водителей.

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# ГИБДД Тюменской области

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