20 тонн питьевой воды доставили в учреждения соцобслуживания Тюменской области
Общество, 20:04 27 апреля 2024
| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области
Около 20 тонн питьевой воды доставлено в организации соцобслуживания муниципалитетов Тюменской области. Речь о территориях, которые попадают в зону вероятного подтопления.
Питьевую воду передадут людям, проживающим в организациях социального обслуживания и получающим соцуслуги на дому в Ишиме, Ишимском, Казанском, Викуловском и Абатском районах, сообщает инфоцентр правительства региона.
Питьевая бутилированная вода доставлена по договоренности департамента соцразвития Тюменской области с международной благотворительной организацией "Справедливая помощь доктора Лизы".