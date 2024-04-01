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20 тонн питьевой воды доставили в учреждения соцобслуживания Тюменской области

Общество, 20:04 27 апреля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Около 20 тонн питьевой воды доставлено в организации соцобслуживания муниципалитетов Тюменской области. Речь о территориях, которые попадают в зону вероятного подтопления.

Питьевую воду передадут людям, проживающим в организациях социального обслуживания и получающим соцуслуги на дому в Ишиме, Ишимском, Казанском, Викуловском и Абатском районах, сообщает инфоцентр правительства региона.

Питьевая бутилированная вода доставлена по договоренности департамента соцразвития Тюменской области с международной благотворительной организацией "Справедливая помощь доктора Лизы".

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