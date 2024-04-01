  • 28 апреля 202428.04.2024воскресенье
  • USD91,7791
    EUR98,0270
  • В Тюмени 23..25 С 9 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Круглосуточное дежурство организовали энергетики в Тюменской области на майские праздники

Общество, 11:11 28 апреля 2024

предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень" | Фото: предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

Контроль за работой электросетевого комплекса усилят в майские праздники сотрудники "Россети Тюмень" в Тюменской области. Для надежного электроснабжения энергетики выполнили комплекс соответствующих технических и организационных работ.

С 28 апреля по 1 мая на всей территории обслуживания "Россети Тюмень" организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. В праздничные дни введен режим технологической тишины: проведение плановых работ и переключений в электроустановках приостановлено.

К ликвидации возможных технологических нарушений подготовлены 193 бригады в составе более 900 работников и 392 единицы спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 84 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 15 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения и повреждении энергообъектов можно по номеру 8-800-220-0-220.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# энергетика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:05 28.04.2024Участники Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на пригородных поездах весь май
13:49 28.04.2024320 полицейских работают на противопаводковых мероприятиях  в Тюменской области
13:20 28.04.2024На трассе в Абатском районе введено реверсивное движение
13:11 28.04.2024Движение большегрузов ограничено на участке федеральной дороги Р-402