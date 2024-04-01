Круглосуточное дежурство организовали энергетики в Тюменской области на майские праздники

| Фото: предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень" | Фото: предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

Контроль за работой электросетевого комплекса усилят в майские праздники сотрудники "Россети Тюмень" в Тюменской области. Для надежного электроснабжения энергетики выполнили комплекс соответствующих технических и организационных работ.

С 28 апреля по 1 мая на всей территории обслуживания "Россети Тюмень" организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. В праздничные дни введен режим технологической тишины: проведение плановых работ и переключений в электроустановках приостановлено.

К ликвидации возможных технологических нарушений подготовлены 193 бригады в составе более 900 работников и 392 единицы спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 84 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 15 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения и повреждении энергообъектов можно по номеру 8-800-220-0-220.