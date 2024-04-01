В Тюмени благоустроят территорию для массового отдыха в районе Комарово

| Фото: управа Калининского административного округа | Фото: управа Калининского административного округа

Долгожданные работы по благоустройству лесного массива в районе мкрн Комарово и прилегающей к нему территории начнутся 2024 году. Об этом корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказали в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени."

"Планируется обустройство игровых площадок для детей разных возрастных групп, инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями, организация спортивного пространства для подростков и взрослых, скейтпарка, веревочного парка и зоны барбекю, в которую войдут 10 комплектов беседок с мангалами", – уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии.

В рамках реализации спортивных объектов на территории появятся: всепогодный стол для текбола, футбольная площадка с воротами, сетка для игры в волейбол и баскетбольная стойка со щитом. Зимой в общественном пространстве можно будет покататься на лыжах, для этого будет работать прокат снаряжения. Также в проектной документации будущего парка заявлено строительство лыжной базы и раздевалки. Приятно провести время в общественном пространстве можно будет и с животными.

Предусмотрено возведение специализированной площадки с различными препятствиями для дрессировки собак.