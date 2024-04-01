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Участники клуба "Женская академия" в Омутинском районе устроили занятие по лепке пельменей

Общество, 18:00 29 апреля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Работу по налаживанию и сохранению нормальных взаимоотношений между родителями и детьми ведут в Омутинском социально–реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Эту цель преследуют и занятия местного клуба "Женская академия". А еще он помогает в развитии социальной активности, самореализации женщин, отвечает их желаниям изменить и обустроить свою жизнь и жизнь семьи.

Участницы клуба - женщины, проходящие социальную реабилитацию в одноименном отделении. На первой встрече участницы клуба приготовили вместе с детьми семейное блюдо – пельмени, проявили свои хозяйственные навыки и творческие способности.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В процесс активно включились и дети, которые под присмотром мам учились готовить фарш, соблюдая технику безопасности при работе с мясорубкой. А затем с азартом раскатывали тесто и лепили пельмени, пишет Омутинский СРЦН.

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