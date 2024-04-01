Саженцы сосны высадят в лесах Тюменской области

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Саженцы сосны высадят в лесах Тюменской области в начале мая.

Как пишет "Вслух.ру", до этого времени важно, чтобы сосна не проросла, иначе потом саженцы не приживутся в лесу.

"Мы их [саженцы] как в холодильник, получается, кладем. То есть они лежат, их сверху засыпают снегом, чтобы сохранить. Так они "в спящем режиме". Также даем дополнительный толчок, то есть вырастает где-то на 10-15 процентов. При выходе из состояния покоя в теплую среду происходит лучшая приживаемость. Это все природные факторы", - поделился начальник участка Исетского филиала Тюменской авиабазы Игорь Моржов.

300 тыс. саженцев сосны посеяли еще два года назад, сейчас они достигают 17 сантиметров. Это значит, что растения можно смело пересаживать в лес. Такого количества сосны хватит на восстановление 100 га леса. Работы будут проводить в определенную погоду – важно, чтобы земля была не сильно влажная и не сухая, и чтобы корни были целые. Корни саженца специально отряхивают от тепличной земли – так ему будет легче прижиться на новом месте.

Лесной фонд Тюменской области восстанавливают в рамках федерального проекта "Восстановление лесов" нацпроекта "Экология".