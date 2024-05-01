2 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) продолжатся первенство России и всероссийские соревнования по скалолазанию. 6+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнётся патриотический квартирник. 12+

В Тюмени в региональном центре "Аванпост" и центре "Авангард" стартует II этап Спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области. 12+

В Тюмени в "Олимпийской Ребячке" пройдет выездная программа социального проекта "СВОи для СВОих". 12+

Интересное в этот день:

1563 — Иван Фёдоров в Москве начал работу над "Апостолом" — первой датированной русской печатной книгой.

1703 — В Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.

1857 — Патент на проект самолёта с паровым двигателем, тянущим винтом и трёхколёсным шасси выдан Феликсу дю Тамплю.

1910 — Первый демонстрационный полёт на аэроплане в Москве совершил Сергей Уточкин.

1923 — Первый беспосадочный трансконтинентальный перелёт.

1930 — состоялась закладка Горьковского автомобильного завода, который был пущен в строй в первый день 1932 года.

1945 — командующий обороной Берлина Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции германской столицы.

1952 — в первый рейс Лондон—Иоганнесбург отправился реактивный самолёт "Комета" с 36 пассажирами на борту.

1964 — китайскими альпинистами покорена Шишабангма, последний к тому времени непокорённый восьмитысячник.

1993 — сборная России впервые стала чемпионом мира по хоккею с шайбой, обыграв в финале Швецию (3:1).