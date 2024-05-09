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Наряд ДПС ежедневно контролирует дорожную обстановку на перекрёстке Республики и Челюскинцев

Общество, 16:38 08 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Каждое утро в час пик наряд ДПС несёт службу на перекрёстке улиц Республики и Челюскинцев в Тюмени. Задача автоинспекторов – проконтролировать соблюдение ПДД водителями, в частности - выполнение требования временных знаков о запрете левого поворота с ул. Республики на Челюскинцев.

Состояние движения в центре города постоянно мониторится. Ещё одно изменение в организации дорожного движения - с 7 мая на ул. Республики от моста Влюбленных до Перекопской вводится двустороннее движение в связи с реконструкцией ул. Ленина. Изменения внесены для увеличения интенсивности проезда и исключения заторов.

Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать поездки и следовать указаниям дорожных знаков.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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