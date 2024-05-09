Более 500 военнослужащих ТВВИКУ прошли маршем и возложили цветы на площади Памяти в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащие Тюменского высшего военно-инженерного командного училища маршем прошли по площади Памяти на построение в рамках военно-патриотической акции "Помним и гордимся подвигом предков!" в День Победы, 9 мая. Несмотря на начавшийся сильный дождь, никто не уходил. Тюменцы шли на праздник семьями, несли портреты своих близких - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Горожан и военнослужащих с праздником поздравил глава города Руслан Кухарук.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"9 мая мы отмечаем самый главный для нашей страны праздник – День Победы! Ценности свободы, веры в свою страну, любви к Родине, за которые сражались солдаты Великой Отечественной, сплачивают нас и сегодня. Они всегда будут нашей духовной и нравственной опорой, залогом мощи и благополучия России", - подчеркнул он.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова обратилась к землякам со словами поздравления с великим для страны праздником, Днём Победы, и поблагодарила всех ветеранов и тружеников тыла. Она напомнила, что тюменцы в годы войны сделали все возможное для победы.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Приняли около 30 предприятий промышленности и производства, 15 госпиталей, более шести тысяч семей эвакуированных и разместили в своих домах, квартирах, формировали грузы, финансовые средства и отправляли на фронт. Сегодня, как и тогда, тыл и фронт едины. Мы также собираем гуманитарный груз, покупаем технику, плетем сети, делаем окопные свечи и отправляем ребятам на фронт. И совсем скоро мы вновь одержим победу", - сказала Светлана Иванова.

После приветственных слов курсанты возложили к мемориалу алые гвоздики и цветочные гирлянды.

Прохожие останавливались, чтобы посмотреть, прочувствовать важность момента, отдать дань памяти и уважения своим близким, отдавшим свои жизни за мирное небо современной России.

На праздник пришла семья Ануфриевых со своими героями из Бессмертного полка. Глава семьи Олег - ветеран Чернобыля. Он рассказал, что его дядя и дед воевали на Ленинградском фронте, вместе служили, на Невском пятачке из дивизии в живых осталось трое.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Помня про их подвиг, пришли отдать дань памяти. Воевали у нас в родне все. Мамы наши были детьми войны. Мы всегда ходим на праздник со своими детьми и внуками. Нужно помнить, от кого мы получили эту победу, чтобы небо было светлым, чтобы не было туч над нашей Родиной. Как правильно сказал наш президент, мы будем решать все по-своему, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и преданности Отечеству. Памятуя заветы отцов, защищать наше Отечество любыми средствами, какими только возможно", - рассказал Олег Ануфриев.

Пенсионерка Александра Герасимова наблюдала за происходящим со слезами на глазах.

"Смотрю на ребят молодых в военной форме и плачу. Мой папа воевал, был тяжело ранен на Белорусском фронте. Я родилась в 1950 году, а уже через три года папы не стало, догнала война, пошел осколок, оставшийся в спине при ранении. О его подвиге рассказываю детям, внукам и правнучке. Они живы, покуда мы помним", - поделилась Александра Герасимова.

Тюменец Игорь приехал в отпуск и скоро вновь вернется в зону проведения СВО. Он сказал так: "Победили тогда, победим и сейчас. Важно, пока мы защищаем Отечество там, здесь воспитывать в детях любовь к своей стране и уважение к ее защитникам".

Завершилось событие салютом из стрелкового оружия.

"Для курсантов почетно стать участниками торжественного марша в центре Тюмени. Будущие офицеры из России и других стран, которые учатся в нашем училище, гордятся возможностью выйти в город и принять участие в мероприятиях великого праздника – Дня Победы", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, полковник Михаил Багров.

Он добавил, что ребята больше месяца тренировались на плацу. На занятиях по строевой подготовке вырабатывали выправку, красивую осанку, твердую походку и выносливость.

Инна Кондрашкина