Концерт провели у дома фронтовой связистки в Омутинском районе

| Фото: ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Концерт провели у дома фронтовой связистки в Омутинском районе 9 мая. Анне Александровне Соколовой исполнилось 100 лет. Она единственный участник боев Великой Отечественной войны из ныне живущих в районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Молоденькой девчонкой, по примеру отца, ушла добровольцем на фронт. После ускоренных курсов обеспечивала связь между авиаполками. Дошла от Москвы до Берлина, видела развалины Рейхстага.

С Днем Победы ветерана поздравил глава Омутинского района Олег Кузнецов и другие представители органов власти, общественники. В лице Анны Александровны они выразили благодарность за мужество, героизм и преданность Родине всем воинам-землякам, отстоявшим свободу и независимость страны в борьбе с фашистскими захватчиками.

| Фото: Омутинский районный Дом культуры | Фото: Омутинский районный Дом культуры

Сегодня же в Омутинском районном Доме культуры состоялся спектакль "Это, девушки, война" по пьесе Тараса Дрозда. В основе спектакля лежит простая и понятная история о девушках на войне. Постановка рассказывает о понятиях долга, чести и приоритетах того времени. Вырученные с продажи билетов средства будут перечислены на районный благотворительный счет "Победа". Их потратят на нужды бойцов СВО.