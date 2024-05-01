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Десяток пьяных водителей остановили тобольские автоинспекторы в праздники

Общество, 19:08 12 мая 2024

Госавтоинспекция Тобольска | Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Десяток водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии, остановили тобольские автоинспекторы в праздничные и выходные дни.

Так, в с. Байкалово Тобольского района сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль "УАЗ", за рулем которого находился 44-летний тюменец с признаками алкогольного опьянения. Мужчина ехал на берег реки, а ранее употреблял пиво. При освидетельствовании алкотестер показал результат 0.81 мг/л.

В 10 микрорайоне Тобольска для проверки остановили автомобиль "Лада", которой управляла 37-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,73 мг/л. Женщина ехала в гараж, чтобы помириться с мужем, а до поездки выпила банку пива, сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

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