50 тюменских волонтеров отправились в Ишимский район

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Бригада добровольцев отправилась из Тюмени в Ишимский район для проведения работ в зоне паводка. Об этом сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Волонтерам предстоит укреплять дамбы и предотвращать распространение воды в местах подтопления. Поскольку работа требует физических сил и выносливости, в состав бригады вошли порядка 50 добровольцев, среди которых мужчины в возрасте старше 18 лет, бойцы студенческих отрядов, спортсмены и сотрудники учреждений.

Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку на платформе добро.рф или позвонить по телефону 8 (3452) 29-03-01.