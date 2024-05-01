  • 12 мая 202412.05.2024воскресенье
  • USD91,8239
    EUR98,9461
  • В Тюмени 18..20 С 8 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

50 тюменских волонтеров отправились в Ишимский район

Общество, 12:08 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Бригада добровольцев отправилась из Тюмени в Ишимский район для проведения работ в зоне паводка. Об этом сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Волонтерам предстоит укреплять дамбы и предотвращать распространение воды в местах подтопления. Поскольку работа требует физических сил и выносливости, в состав бригады вошли порядка 50 добровольцев, среди которых мужчины в возрасте старше 18 лет, бойцы студенческих отрядов, спортсмены и сотрудники учреждений.

Чтобы стать волонтером, нужно подать заявку на платформе добро.рф или позвонить по телефону 8 (3452) 29-03-01.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , паводок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 12.05.2024Попурри 11 чемпионов мира по аккордеону и баяну впервые прозвучало в Тюмени
12:08 12.05.202450 тюменских волонтеров отправились в Ишимский район
12:02 12.05.2024Спасатели из ЯНАО помогли в борьбе с паводком в Тюменской области
11:38 12.05.2024Альтернативу соли предложили специалисты Роспотребнадзора