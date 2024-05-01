Этому чудовищному преступлению нет оправдания: Александр Моор высказался о последствиях массированного обстрела Белгорода

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Этому чудовищному преступлению нет оправдания, возмездие обязательно настигнет тех, кто совершает эти безумные акты насилия.

Так прокомментировал последствия украинского обстрела Белгорода 12 мая губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Массированному обстрелу подверглись городские кварталы. В многоквартирном доме из-за попадания ракеты обрушился целый подъезд. Среди пострадавших есть дети. Этому чудовищному преступлению нет оправдания", — написал Александр Моор в своем телеграм-канале.