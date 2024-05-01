17 мая - события дня

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике. 18+

В Тюмени в 10 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Как защитить интеллектуальную собственность в ИТ-проекте?". 18+

В Тюмени в 11 часов в областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется мероприятие "Культурная волна". 16+

В Тюмени в 13 часов в библиотеке № 6 им. З.К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется пешеходная экскурсия "Прогулки по району Большие КПД". 12+

В Тюмени в 15 часов на площади 400-летия Тюмени начнется IV городской смотр строя и песни. 0+

В Тюмени в 16 часов в библиотеке журналистики (пр. Геологоразведчиков, 38/4) начнется встреча кинопросмотр "Добро спасет мир". 6+

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется мастер-класс "Цифровая гигиена. Как вести себя безопасно и рационально в сети". 18+

В Тюмени в 17 часов в Центре стратегического развития "Сибирь" (ул. Осипенко, 35) начнется лекция "Итоги Российского форума индустрии дизайна 2024". 18+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется презентация книги "Впервые в Тюмени". 12+

В Тюмени в 18 часов на уличной площади Центра ТР и ГО "Этнос" (ул. Казаровская, 35) начнется праздничная программа "Всё начинается с семьи". 0+

В Тюмени в 18 часов на уличной площади Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется праздничная программа "Любимые соседи". 0+

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется встреча "Развитие лидеров, вдохновляющих команды. Международная неделя коучинга". 18+

Интересное в этот день:

1497 — Васко да Гама достиг берегов Индии.

1727 — на русский престол вступил Пётр II, малолетний внук Петра I.

1865 — основан Международный союз электросвязи.

1866 — основано Русское техническое общество.

1867 — в России учреждается земская почта.

1877 — в бостонском офисе установлен первый в мире телефонный распределительный щит.

1916 — в Англии впервые совершён переход на летнее время.

1956 — выходит постановление ЦК и Совмина о направлении молодежи на важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных районах страны.

1969 — Автоматическая межпланетная станция "Венера-6" совершает плавный спуск в атмосферу планеты Венера.

1972 — в Советском Союзе осуществлен запуск искусственного спутника Земли "Космос-490" для изучения первичного космического излучения и потоков электронов высокой энергии.

1990 — в ночь с 17 на 18 мая в 20 км западнее города Стерлитамак упал метеорит "Стерлитамак".

2021 — на Галапагосских островах вследствие природной эрозии обрушилась "Арка Дарвина".