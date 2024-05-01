Отопительный период в Уватском районе завершится 20 мая
Общество, 18:34 16 мая 2024
| Фото: УСТЭК
Отопительный период в Уватском районе завершится 20 мая. С этого дня прекратится подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Вячеслав Елизаров.
Ресурсоснабжающие организации сразу начнут подготовку к следующему отопительному сезону. Предприятия проведут промывку, опрессовку системы теплоснабжения, подготовительные и ремонтные работы на сетях, диагностику оборудования в котельных.