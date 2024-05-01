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Отопительный период в Уватском районе завершится 20 мая

Общество, 18:34 16 мая 2024

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Отопительный период в Уватском районе завершится 20 мая. С этого дня прекратится подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

Ресурсоснабжающие организации сразу начнут подготовку к следующему отопительному сезону. Предприятия проведут промывку, опрессовку системы теплоснабжения, подготовительные и ремонтные работы на сетях, диагностику оборудования в котельных.

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# отопление , Уватский район

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