Отопительный период в Уватском районе завершится 20 мая

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Отопительный период в Уватском районе завершится 20 мая. С этого дня прекратится подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

Ресурсоснабжающие организации сразу начнут подготовку к следующему отопительному сезону. Предприятия проведут промывку, опрессовку системы теплоснабжения, подготовительные и ремонтные работы на сетях, диагностику оборудования в котельных.