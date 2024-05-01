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Перед сезоном отпусков на трассах Тюменской области увеличат количество нарядов ДПС

Общество, 17:36 27 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интенсивность движения по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в районе Тобольска составляет более 9 тыс. автомобилей в сутки, по автодороге Тюмень - Омск в районе Ишима – почти 3 тыс. автомобилей.

В ближайшее время эти показатели могут вырасти более, чем на треть за счёт отпускников, проезжающих транзитом через территорию Тюменской области.

Дополнительную профилактическую работу на федеральных и региональных автодорогах в преддверии летних отпусков проведут сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы и представители "Уралуправтодорора" вручат водителям памятки и листовки об опасных нарушениях ПДД и соблюдении правил безопасности при следовании на дальние дистанции.

"В преддверии лета провели ротацию камер на дорогах, увеличили число нарядов ДПС на наиболее интенсивных направлениях", – рассказал руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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