Перед сезоном отпусков на трассах Тюменской области увеличат количество нарядов ДПС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интенсивность движения по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в районе Тобольска составляет более 9 тыс. автомобилей в сутки, по автодороге Тюмень - Омск в районе Ишима – почти 3 тыс. автомобилей.

В ближайшее время эти показатели могут вырасти более, чем на треть за счёт отпускников, проезжающих транзитом через территорию Тюменской области.

Дополнительную профилактическую работу на федеральных и региональных автодорогах в преддверии летних отпусков проведут сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы и представители "Уралуправтодорора" вручат водителям памятки и листовки об опасных нарушениях ПДД и соблюдении правил безопасности при следовании на дальние дистанции.

"В преддверии лета провели ротацию камер на дорогах, увеличили число нарядов ДПС на наиболее интенсивных направлениях", – рассказал руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.