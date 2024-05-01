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Семь берез высадили в Тюмени в память о погибших отцах на СВО

Общество, 18:08 27 мая 2024

"Бессмертный полк России" | Фото: "Бессмертный полк России"

Семь берез высадили в рамках акции "Папина березка" на территории школы № 65 в Тюмени 27 мая. Мероприятие заключается в том, чтобы почтить память погибших на СВО отцах. Четыре деревца высадили во втором корпусе школы, три - в первом. Проект инициировал сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь ТРО ОД "Бессмертный полк России" Мария Валуева.

"Нас поддержал региональный департамент образования. Я надеюсь, что инициативу подхватят другие школы и детские сады Тюменской области. Хотелось бы, чтобы и другие регионы России поддержали этот проект", - сказал Геннадий Иванов.

Все высаженные деревья имеют именные таблички. Стоит отметить, что в дальнейшем семья, потерявшая отца, может выбрать любое дерево для посадки.

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Геннадий Иванов торжественно вручил школе № 65 флаг "Бессмертного полка России", выразил надежду, что во всех патриотических мероприятиях учреждение будет провидь их под этим флагом.

"Хотелось бы, чтобы таких проектов не существовало. Но раз так случилось, мы должны достойно чтить память своих героев, своих родных", - добавил Геннадий Иванов.

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Юлия Божок

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