Вахтовый жилой комплекс для 370 сотрудников построила компания в Уватском районе

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Вахтовый жилой комплекс для 370 сотрудников построила компания "РН-Уватнефтегаз" в на месторождении Тямкинское в Уватском районе. Застройщику выдали заключение о соответствии построенного объекта требованиям проекта, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Комплекс выполнен из современных энергоэффективных материалов, выполнена качественная и современная отделка жилых помещений. В каждой комнате установлены системы кондиционирования. Комплекс оснащён водоочистными сооружениями. В здании оборудован медицинский блок", - отметил инспектор регионального Госстройнадзора Алексей Ребещенко.

Комплекс предназначен для отдыха и комфортного проживания персонала, обслуживающего нефтяные месторождения. Предусмотрены также столовая, спортивный зал с тренажерами, столами для бильярда и тенниса.