Около трех тысяч жителей и гостей Тюмени собрал Зелёный марафон

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Около трех тысяч жителей и гостей города от малышей до ветеранов собрал Зелёный марафон, который в 11-й раз проходит в Тюмени на набережной у мультицентра "Контора пароходства", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Программу открыл марш любителей северной ходьбы на дистанцию в 4 тыс. 200 м. Затем стартовал малышовый старт "Резвых пинеток". Для юных гостей праздника прошла игровая разминка "Бегу настоящим! Бегу за мечтой. Сегодня зелёный! Бежим со мной!"

Основными событиями праздника стали забег для взрослых на 4,2 км и детские забеги на 420 метров. Зрители и болельщики в то же время смогли посетить интерактивные площадки, мастер-классы, принять участие в розыгрыше призов.

Автографы раздавали заслуженные мастера спорта России по биатлону Альбина Ахатова и Ольга Мельник.

Проект "Зелёный марафон" помогает людям не только проявить свои лучшие физические качества, но и поддержать разные социальные инициативы. Все средства организационного сбора марафона поступят в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".