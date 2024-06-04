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Проект тюменской студентки о врачебной тайне победил на всероссийском конкурсе

Общество, 16:59 04 июня 2024

www.utmn.ru

Проект "Врачебная тайна как особый режим персональных данных: противостояние интересов" магистранта института государства и права ТюмГУ Теоны Чеминава стал победителем Всероссийского конкурса студенческих научных проектов "Актуальные проблемы правового регулирования персональных данных". Он был организован Центром компетенций "Киберправо" при участии Лаборатории цифрового государства и Лаборатории LegalTech Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

За победу боролись студенты из 10 вузов из разных регионов России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Также в Москве наградили победителей и призеров Всероссийского конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах. В номинации "Дознание и административная практика в органах принудительного исполнения РФ" дипломами III степени были награждены Михаил Телятников, студент направления "Судебная и прокурорская деятельность", и научный руководитель доцент Лилия Иванова. Тема научной работы: "Привлечение должников к уголовной ответственности за неисполнение судебных актов: правовые основы, проблемные вопросы и пути их решения. Уголовная ответственность за аналогичные преступления в законодательстве иностранных государств".

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