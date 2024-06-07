Южный обход Тюмени должен стать продолжением трассы Екатеринбург – Тюмень

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. В рамках деловой программы ПМЭФ-24 обсудили с государственной компанией "Автодор" перспективы строительства скоростных автомобильных дорог.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Всего за два года доля транзитного транспорта в Тюмени выросла в девять раз. Сейчас это практически каждый пятый автомобиль из проезжающих по городским дорогам. Это объяснимо, Тюменская область стоит на пересечении важнейших транспортных магистралей на пути из европейской части России в ее северную и восточную части. Сейчас идет работа по проектированию Южного обхода Тюмени. Она должна быть закончена в апреле 2025 года. Тогда же мы сможем приступить к строительству”, – написал глава региона.

Объект очень капиталоемкий – его стоимость превысит 20 миллиардов рублей. Поэтому будут искать финансовую схему строительства. Это станет либо государственно-частное партнерство, либо софинансирование из федерального и регионального бюджетов. В любом случае реализация проекта принесет экономике нашей страны ощутимые плюсы.

Видео из Telegram-канала Александра Моора